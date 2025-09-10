Видео
Главная Новости дня В Польше атаку дронов назвали актом агрессии

В Польше атаку дронов назвали актом агрессии

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 08:02
Польша и союзники подняли силы из-за нарушения воздушного пространства
Польский истребитель. Фото иллюстративное: Dowództwo Operacyjne RSZ

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что сегодняшняя атака против Украины привела к беспрецедентному нарушению польского воздушного пространства беспилотными аппаратами. В заявлении отмечается, что этот инцидент представлял прямую угрозу безопасности польских граждан и рассматривается как акт агрессии.

Об этом Оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети X.

Читайте также:

Польша совместно с союзниками сбивала российские цели

По приказу Оперативного командующего были немедленно активированы оборонительные процедуры. Польские и союзнические силы следили за несколькими объектами с помощью радаров. В ведомстве сообщили, что несколько беспилотников, вторгшихся в польское воздушное пространство, были сбиты, сейчас идет поиск мест возможного падения обломков.

Заявление Оперативного командования. Фото: скриншот

В командовании подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем, а польские и союзнические подразделения остаются в состоянии полной боевой готовности.

Страна НАТО впервые начала сбивать российские дроны

Как сообщает BBC, сбивание объектов в небе Польши стало новым явлением с начала войны в Украине в 2022 году. Если подтвердится, что это были российские дроны, речь идет о первом случае прямого применения силы страной НАТО против таких средств в своем воздушном пространстве. Журналисты BBC отмечают, что это стало новым этапом войны против Украины.

Ранее польские истребители уже поднимались в небо из-за инцидентов с беспилотниками, однако они преимущественно касались аппаратов, пролетавших через Польшу на пути в Украину.

Напомним, в Польше объявили срочную мобилизацию резервистов из прилегающих к границе Украины регионов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт атаки России и заявил о ликвидации некоторых беспилотников.

Об инциденте с дронами уже проинформировали США, в частности, это подтвердил госсекретарь Марко Рубио.

Польша беспилотники обстрелы дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
