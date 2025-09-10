Видео
Главная Новости дня Рубио получил данные о полетах дронов над Польшей

Рубио получил данные о полетах дронов над Польшей

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 07:39
Рубио подтвердил получение информации о дронах над Польшей
Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Сегодня ночью, 10 сентября, несколько российских беспилотников пересекли границу воздушного пространства Польши. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что получил информацию о полетах российских беспилотников над территорией Польши.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу CNN.

Читайте также:

США проинформированы об инциденте в Польше

На вопрос журналистов, был ли он проинформирован о таких инцидентах, Рубио ответил коротко: "Да". Больше никаких деталей относительно обстоятельств или реакции американской стороны он пока не озвучил.

Напомним, в Польше объявили мобилизацию резервистов из-за российской атаки.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии российских целей военнослужащими ВС Польши.

Из-за атаки российских дронов в Польше закрыли аэропорты.

Польша США дроны война в Украине Россия Марко Рубио
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
