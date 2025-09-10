Рубио подтвердил получение информации о дронах над Польшей

Рубио получил данные о полетах дронов над Польшей
Сегодня ночью, 10 сентября, несколько российских беспилотников пересекли границу воздушного пространства Польши. Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что получил информацию о полетах российских беспилотников над территорией Польши.
Об этом он заявил в комментарии телеканалу CNN.
США проинформированы об инциденте в Польше
На вопрос журналистов, был ли он проинформирован о таких инцидентах, Рубио ответил коротко: "Да". Больше никаких деталей относительно обстоятельств или реакции американской стороны он пока не озвучил.
Напомним, в Польше объявили мобилизацию резервистов из-за российской атаки.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о сбитии российских целей военнослужащими ВС Польши.
Из-за атаки российских дронов в Польше закрыли аэропорты.
