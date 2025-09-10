Відео
Головна Новини дня Рубіо отримав дані про польоти дронів над Польщею

Рубіо отримав дані про польоти дронів над Польщею

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 07:39
Рубіо підтвердив отримання інформації про дрони над Польщею
Держсекретар США Марко Рубіо Фото: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Сьогодні вночі, 10 вересня, кілька російських безпілотників перетнули кордон повітряного простору Польщі. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що отримав інформацію про польоти російських безпілотників над територією Польщі.

Про це він заявив у коментарі телеканалу CNN.

Читайте також:

США поінформовані про інцидент в Польщі 

На запитання журналістів, чи був він поінформований про такі інциденти, Рубіо відповів коротко: "Так". Більше жодних деталей щодо обставин чи реакції американської сторони він наразі не озвучив.

Нагадаємо, у Польщі оголосили мобілізацію резервістів через російську атаку.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про збиття російських цілей військовослужбовцями ЗС Польщі.

Через атаку російських дронів в Польщі закрили аеропорти.

Польща США дрони війна в Україні Росія Марко Рубіо
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
