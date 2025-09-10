Відео
Головна Новини дня Ракети полетять ще далі — Сибіга відреагував на атаку Польщі

Ракети полетять ще далі — Сибіга відреагував на атаку Польщі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:21
Сибіга закликав партнерів використати ППО сусідів для захисту України
Глава міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поява російських безпілотників у польському небі під час масштабного обстрілу України є свідченням того, що відчуття безкарності у Путіна лише зростає. На думку очільника МЗС, це стало можливим через відсутність належної реакції на його попередні злочини.

Про це Андрій Сибіга висловився у соцмережі X.

Андрій Сибіга підкреслив, що Кремль продовжує розширювати війну та навмисно випробовує стійкість Заходу. 

Глава МЗС наголосив, що давно настав час ухвалити рішення, яке дозволить залучати можливості протиповітряної оборони сусідніх держав для знищення дронів і ракет у небі над Україною.

"Ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО", — висловився Сибіга.

Також Сибіга закликав партнерів терміново посилити українську протиповітряну оборону, адже кількість атак дронами та ракетами з боку Росії невпинно зростає.

"Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити — і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю", — зауважив Андрій Сибіга. 

Нагадаємо, російські безпілотники залетіли на територію Польщі вранці 10 вересня. У Збройних силах Польщі атаку назвали актом агресії. Наразі невідомо про наслідки російської атаки. 

На атаку відреагував президент Польщі Кароль Навроцький та прем'єр-міністр країни Дональд Туск

Також стало відомо, що про інцидент уже поінформовано США

Польща Андрій Сибіга обстріли дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
