Навроцький прокоментував порушення повітряного простору Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на порушення повітряного простору під час атаки РФ на України в ніч проти 10 вересня. Зокрема, він повідомив про постійний контакт з міністром оборони й військовим керівництвом.

Про це Кароль Навроцький написав на своїй сторінці у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про постійний контакт з міністром оборони й військовим керівництвом з огляду на порушення повітряного простору країни російськими дронами.

Навроцький наголосив, що зараз перебуває в постійному контакті з очільником Міноборони Польщі та ключовими командувачами польських Збройних сил з моменту порушення польського повітряного простору, тобто від початку ночі 10 вересня.

"Я брав участь у брифінгах в Оперативному командуванні Збройних сил. Незабаром я проведу брифінг в Бюро нацбезпеки, на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої Батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці", — зазначив президент Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поінформував Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про порушення повітряного простору Польщі.

Раніше у Польщі підтвердили, що Росія під час атаки на Україну в ніч проти 10 вересня порушувала повітряний простір країни.