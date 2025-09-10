Сибига призвал партнеров использовать ПВО соседей для защиты Украины

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что появление российских беспилотников в польском небе во время масштабного обстрела Украины является свидетельством того, что чувство безнаказанности у Путина только растет. По мнению главы МИД, это стало возможным из-за отсутствия должной реакции на его предыдущие преступления.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

Андрей Сибига подчеркнул, что Кремль продолжает расширять войну и намеренно испытывает устойчивость Запада.

Глава МИД подчеркнул, что давно пора принять решение, которое позволит привлекать возможности противовоздушной обороны соседних государств для уничтожения дронов и ракет в небе над Украиной.

"Эта ситуация свидетельствует о том, что наконец нужно принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО", — высказался Сибига.

Также Сибига призвал партнеров срочно усилить украинскую противовоздушную оборону, ведь количество атак дронами и ракетами со стороны России неуклонно растет.

"Кроме того, санкции должны быть усилены без промедлений. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить — и остановить ее можно только силой, а не слабостью", — отметил Андрей Сибига.

Напомним, российские беспилотники залетели на территорию Польши утром 10 сентября. В Вооруженных силах Польши атаку назвали актом агрессии. Пока неизвестно о последствиях российской атаки.

На атаку отреагировал президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр страны Дональд Туск.

Также стало известно, что об инциденте уже проинформированы США.