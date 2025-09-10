Дональд Туск созвал министров на срочную встречу

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Lukasz Glowala

В Польше организовали экстренную встречу премьер-министра с министрами. Совещание было создано из-за прецедента с атакой России беспилотниками по территории Польши.

Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка в соцсети X.

В Польше срочное совещание по вопросам безопасности

В Польше продолжается совещание Премьер-министра Дональда Туска с министрами, которые отвечают за вопросы национальной безопасности.

Как сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка, глава правительства созвал экстренное заседание Совета министров, которое началось в 8 часов утра.

Заявление Адама Шлапки. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российскую атаку Польши и призвал партнеров к решительной реакции на принятие решений по ПВО и санкций.

Между тем в Вооруженных силах Польши российскую атаку назвали актом агрессии. Журналисты отмечают, что массовое сбитие российских целей над Польшей стало первым случаем за всю историю полномасштабного вторжения.

Сейчас Польша мобилизовала всех резервистов из прилегающих к границам Украины регионов для розыска и ликвидации обломков дронов.