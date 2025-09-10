Атака дронов на Польшу 10 сентября — в Брюсселе отреагировали

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября не было случайностью. Это преднамеренный шаг со стороны Москвы.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Х.

Каллас заявила, что этой ночью "было самое серьезное нарушение" европейского воздушного пространства Россией с начала войны. По ее словам, есть основания полагать, что это было умышленно, а не случайно.

"Война России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны "Восточный щит", — заявила чиновница.

Она также добавила, что поддерживает связь с генсеком НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Ситуация находится под пристальным контролем.

Напомним, ночью 10 сентября "шахеды" РФ залетели на территорию Польши. Польские Воздушные силы поднимали в небо самолеты F-16 и сбивали цели.

Незадолго Дональд Туск подтвердил, что в воздушном пространстве Польши были российские дроны. Из-за этого созвал экстренное заседание правительства.

Также известно, что российский дрон попал в дом в Польше. Была повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории.

В то же время польский премьер назвал "масштабной провокацией" дроны РФ в Польше. Он находится на консультациях с союзниками.