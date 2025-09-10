Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Это не случайность — реакция Брюсселя на дроны РФ в Польше

Это не случайность — реакция Брюсселя на дроны РФ в Польше

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:32
Атака дронов на Польшу 10 сентября — в Брюсселе отреагировали
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами в ночь на 10 сентября не было случайностью. Это преднамеренный шаг со стороны Москвы.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Х.

Реклама
Читайте также:

Реакция Брюсселя на дроны РФ в Польше

Каллас заявила, что этой ночью "было самое серьезное нарушение" европейского воздушного пространства Россией с начала войны. По ее словам, есть основания полагать, что это было умышленно, а не случайно.

"Война России эскалирует, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы. ЕС играет важную роль, и мы будем поддерживать такие инициативы, как линия обороны "Восточный щит", — заявила чиновница.

Она также добавила, что поддерживает связь с генсеком НАТО Марком Рютте и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Ситуация находится под пристальным контролем.

Напомним, ночью 10 сентября "шахеды" РФ залетели на территорию Польши. Польские Воздушные силы поднимали в небо самолеты F-16 и сбивали цели.

Незадолго Дональд Туск подтвердил, что в воздушном пространстве Польши были российские дроны. Из-за этого созвал экстренное заседание правительства.

Также известно, что российский дрон попал в дом в Польше. Была повреждена крыша здания и автомобиль, припаркованный на территории.

В то же время польский премьер назвал "масштабной провокацией" дроны РФ в Польше. Он находится на консультациях с союзниками.

Польша обстрелы дроны Кайя Каллас Россия Брюссель
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации