Туск резко отреагировал на российские дроны в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "масштабной провокацией" нарушение Россией воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом Дональд Туск написал на своей странице в соцсети X в среду, 10 сентября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны. В частности, он назвал такие действия России "масштабной провокацией".

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило большое количество российских дронов. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", — написал Туск.

В то же время во время чрезвычайного заседания правительства Туск заявил, что дроны над Польшей — это провокация.

"Мы имеем дело, скорее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", — отметил премьер Польши.

