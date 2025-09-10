Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск назвал масштабной провокацией дроны РФ в Польше

Туск назвал масштабной провокацией дроны РФ в Польше

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:34
Туск резко отреагировал на российские дроны в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "масштабной провокацией" нарушение Россией воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Об этом Дональд Туск написал на своей странице в соцсети X в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Заявление Туска касательно дронов РФ на территории Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны. В частности, он назвал такие действия России "масштабной провокацией".

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило большое количество российских дронов. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", — написал Туск.

В то же время во время чрезвычайного заседания правительства Туск заявил, что дроны над Польшей — это провокация.

"Мы имеем дело, скорее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", — отметил премьер Польши.

Ранее мы информировали, что лидер США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов относительно нарушения Россией воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

Также мы сообщали, что российский беспилотник попал в один из домов на территории Польши.

Польша дроны война в Украине Россия Дональд Туск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации