Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Туск назвав масштабною провокацією дрони РФ у Польщі

Туск назвав масштабною провокацією дрони РФ у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:34
Туск різко відреагував на російські дрони в Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "масштабною провокацією" порушення Росією повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.

Про це Дональд Туск написав на своїй сторінці у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Заява Туска щодо російських дронів на території Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Зокрема, він назвав такі дії Росії "масштабною провокацією".

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", — написав Туск.

Водночас під час надзвичайного засідання уряду Туск заявив, що дрони над Польщею — це провокація.

"Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях з нашими союзниками", — зазначив прем'єр Польщі.

Раніше ми інформували, що лідер США Дональд Трамп проігнорував питання журналістів щодо порушення Росією повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.

Також ми повідомляли, що російський безпілотник влучив в один із будинків на території Польщі.

Польща дрони війна в Україні Росія Дональд Туск
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації