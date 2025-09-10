Туск різко відреагував на російські дрони в Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "масштабною провокацією" порушення Росією повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.

Про це Дональд Туск написав на своїй сторінці у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Заява Туска щодо російських дронів на території Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Зокрема, він назвав такі дії Росії "масштабною провокацією".

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", — написав Туск.

Водночас під час надзвичайного засідання уряду Туск заявив, що дрони над Польщею — це провокація.

"Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях з нашими союзниками", — зазначив прем'єр Польщі.

Раніше ми інформували, що лідер США Дональд Трамп проігнорував питання журналістів щодо порушення Росією повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.

Також ми повідомляли, що російський безпілотник влучив в один із будинків на території Польщі.