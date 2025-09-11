Мерц оцінив роботу ППО НАТО під час атаки на Польщу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі 10 вересня. У контексті цього інциденту посадовець заявив про вразливість протиповітряної оборони НАТО.

Про це інформує Politico.

Мерц про роботу ППО під час атаки дронів РФ на Польщу

Фрідріх Мерц заявив, що заліт російських дронів у повітряний простір Польщі став свідомою провокацією з боку РФ. Канцлер Німеччини визнав, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б, щоб запобігти масовому порушенню кордону.

Мерц зазначив, що інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які протягом місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. На його думку, атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Кремля.

Водночас канцлер підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про навмисність вторгнення та відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок".

Окрему увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони. За його словами, цей інцидент показав, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного покращення.

"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", — зауважив Мерц.

Він вважає, що це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", — наголосив Мерц.

Нещодавно військовий експерт назвав мету атаки російських дронів на Польщу в ніч проти 10 вересня.

