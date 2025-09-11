Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мерц негативно висловився про ППО НАТО після атаки на Польщу

Мерц негативно висловився про ППО НАТО після атаки на Польщу

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 08:40
Мерц оцінив роботу ППО НАТО під час атаки на Польщу
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував заліт російських дронів на територію Польщі 10 вересня. У контексті цього інциденту посадовець заявив про вразливість протиповітряної оборони НАТО.

Про це інформує Politico

Реклама
Читайте також:

Мерц про роботу ППО під час атаки дронів РФ на Польщу

Фрідріх Мерц заявив, що заліт російських дронів у повітряний простір Польщі став свідомою провокацією з боку РФ. Канцлер Німеччини визнав, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б, щоб запобігти масовому порушенню кордону.

Мерц зазначив, що інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які протягом місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. На його думку, атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Кремля.

Водночас канцлер підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про навмисність вторгнення та відкинув заяви Кремля про "нещасний випадок".

Окрему увагу Мерц приділив стану системи протиповітряної оборони. За його словами, цей інцидент показав, що протиповітряна оборона НАТО в Європі потребує значного покращення.

"Перш за все, я хотів би відзначити, що європейська протиповітряна оборона, протиповітряна оборона НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як мала б, щоб запобігти проникненню такої великої кількості безпілотників у повітряний простір Польщі", — зауважив Мерц.

Він вважає, що це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом до глибокої дискусії як у НАТО, так і в Європейському Союзі.

"Ми є і будемо рішуче налаштовані значно посилити боєготовність і обороноздатність європейської частини НАТО", — наголосив Мерц.

Нещодавно військовий експерт назвав мету атаки російських дронів на Польщу в ніч проти 10 вересня.

А Президент США Дональд Трамп несподівано відреагував на порушення Росією повітряного простору Польщі.

Польща дрони війна в Україні Росія Фрідріх Мерц
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації