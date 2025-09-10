Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі дронами Росії

Трамп відреагував на заліт російських дронів у Польщу
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на порушення польського повітряного простору російськими дронами у ніч проти 10 вересня.
Свою реакцію американський президент написав у соцмережі Truth Social.
Реакція Трампа на порушення повітряного кордону Польщі
"Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Поїхали!", — написав Трамп.
Більше лідер Штатів нічого не писав.
Нагадаємо, представник Білого дому розповів, що Трамп 10 вересня проведе розмову з лідером Польщі Каролем Навроцьким.
Також на порушення польського кордону російськими дронами відреагував премʼєр Угорщини Віктор Орбан.
