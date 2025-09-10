Відео
Головна Новини дня Трамп відреагував на заліт російських дронів у Польщу

Трамп відреагував на заліт російських дронів у Польщу

Ua en ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 18:19
Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі дронами Росії
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на порушення польського повітряного простору російськими дронами у ніч проти 10 вересня.

Свою реакцію американський президент написав у соцмережі Truth Social.

Читайте також:

Реакція Трампа на порушення повітряного кордону Польщі

"Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Поїхали!", — написав Трамп.

Більше лідер Штатів нічого не писав.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, представник Білого дому розповів, що Трамп 10 вересня проведе розмову з лідером Польщі Каролем Навроцьким.

Також на порушення польського кордону російськими дронами відреагував премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
