Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі дронами Росії

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на порушення польського повітряного простору російськими дронами у ніч проти 10 вересня.

Свою реакцію американський президент написав у соцмережі Truth Social.

Реакція Трампа на порушення повітряного кордону Польщі

"Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі дронами? Поїхали!", — написав Трамп.

Більше лідер Штатів нічого не писав.

Нагадаємо, представник Білого дому розповів, що Трамп 10 вересня проведе розмову з лідером Польщі Каролем Навроцьким.

Також на порушення польського кордону російськими дронами відреагував премʼєр Угорщини Віктор Орбан.