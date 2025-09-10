Відео
Головна Новини дня НАТО застосувало статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу

НАТО застосувало статтю 4 після вторгнення дронів РФ в Польщу

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 17:39
Статтю 4 застосував НАТО після російських дронів в Польщі
Рештки російського у Польщі після. Фото: @wolski_jaros

Після того як російські дрони у ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі, Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4. Такий крок дозволить країнам-членам НАТО обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді. 

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, пише Polsat News.

Читайте також:

НАТО активувало статтю 4

Шлапка розповів, що в рамках процедури вже відбулися перші консультації. Як відомо, відповідно до статті 4 НАТО, держави-члени Альянсу можуть ініціювати та проводити такі консультації, коли під загрозою опиняється політична незалежність, територіальна цілісність або безпека будь-якої зі сторін. 

Видання пише, що в історії НАТО з 1949 року стаття 4 застосовувалася сім разів. У 2022 році Польща зробила це разом із союзниками через початок повномасштабної війни в Україні. Перед цим це було 2014 року, коли РФ анексувала Крим та розпочала бойові дії на Донбасі. 

Нагадаємо, раніше Дональд Туск просив НАТО застосувати четверту статтю. За його словами, країні необхідно більше, ніж вираження солідарності.

Крім того, Польща викликала "на килим" дипломата РФ через атаку дронів. Росія цинічно прокоментувала цей інцидент. 

Польща НАТО обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
