Статью 4 применил НАТО после российских дронов в Польше

Остатки российского в Польше после. Фото: @wolski_jaros

После того как российские дроны в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, Организация Североатлантического договора активировала статью 4. Такой шаг позволит странам-членам НАТО обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка, пишет Polsat News.

НАТО активировало статью 4

Шлапка рассказал, что в рамках процедуры уже состоялись первые консультации. Как известно, согласно статье 4 НАТО, государства-члены Альянса могут инициировать и проводить такие консультации, когда под угрозой оказывается политическая независимость, территориальная целостность или безопасность любой из сторон.

Издание пишет, что в истории НАТО с 1949 года статья 4 применялась семь раз. В 2022 году Польша сделала это вместе с союзниками из-за начала полномасштабной войны в Украине. Перед этим это было в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и начала боевые действия на Донбассе.

Напомним, ранее Дональд Туск просил НАТО применить четвертую статью. По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.

Кроме того, Польша вызвала "на ковер" дипломата РФ из-за атаки дронов. Россия цинично прокомментировала этот инцидент.