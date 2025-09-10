Польша обратилась к НАТО с просьбой применить четвертую статью

Туск просит НАТО применить четвертую статью — о чем идет речь
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна обратилась к НАТО. Он просит применить четвертую статью Альянса.
Об этом Дональд Туск сказал во время выступления в Сейме, передает его канцелярия в соцсети X в среду, 10 сентября.
Четвертая статья НАТО
"Тот факт, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 договора НАТО", — подчеркнул Туск.
По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.
В статье идет речь о том, что союзники по НАТО проводят консультации, если любая страна-участница считает, что ее территория, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.
Напомним, на территории Польши обнаружили обломки, которые могут быть от российской ракеты. Сейчас продолжается проверка.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал подробности нарушения польской границы российскими дронами в ночь на 10 сентября.
Читайте Новини.LIVE!