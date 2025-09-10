Польша обратилась к НАТО с просьбой применить четвертую статью

Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна обратилась к НАТО. Он просит применить четвертую статью Альянса.

Об этом Дональд Туск сказал во время выступления в Сейме, передает его канцелярия в соцсети X в среду, 10 сентября.

Четвертая статья НАТО

"Тот факт, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 договора НАТО", — подчеркнул Туск.

По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.

В статье идет речь о том, что союзники по НАТО проводят консультации, если любая страна-участница считает, что ее территория, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

Пост канцелярии Туска. Фото: скриншот

Напомним, на территории Польши обнаружили обломки, которые могут быть от российской ракеты. Сейчас продолжается проверка.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал подробности нарушения польской границы российскими дронами в ночь на 10 сентября.