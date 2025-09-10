Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск просит НАТО применить четвертую статью — о чем идет речь

Туск просит НАТО применить четвертую статью — о чем идет речь

Ua en ru
Дата публикации 10 сентября 2025 13:25
Польша обратилась к НАТО с просьбой применить четвертую статью
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна обратилась к НАТО. Он просит применить четвертую статью Альянса.

Об этом Дональд Туск сказал во время выступления в Сейме, передает его канцелярия в соцсети X в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Четвертая статья НАТО

"Тот факт, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 договора НАТО", — подчеркнул Туск.

По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.

В статье идет речь о том, что союзники по НАТО проводят консультации, если любая страна-участница считает, что ее территория, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой.

null
Пост канцелярии Туска. Фото: скриншот

Напомним, на территории Польши обнаружили обломки, которые могут быть от российской ракеты. Сейчас продолжается проверка.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал подробности нарушения польской границы российскими дронами в ночь на 10 сентября.

Польша НАТО беспилотники Россия Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации