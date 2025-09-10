Российские дроны в Польше — Зеленский раскрыл новые детали

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали российской атаки дронами на Польшу в ночь на 10 сентября. По его словам, первое пересечение границы было зафиксировано около 00:50.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что ночью украинские воины сообщали Польше о движении российских дронов.

По его словам, по меньшей мере два беспилотника оккупантов использовали воздушное пространство Беларуси.

"В целом по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и, очевидно, Польши", — рассказал глава государства.

Количество дронов России, которые пересекли границу Польши, может быть больше предварительно озвученного количества. По обновленной информации, около 20 БпЛА могли нарушить воздушное пространство Польши. Сейчас информация проверяется.

Зеленский сообщил, что украинские силы уничтожили более 380 российских дронов различных типов, по меньшей мере 250 из них — это "шахеды".

"Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться", — добавил он.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в воздушном пространстве Польше было более 20 российских дронов. В то же время премьер Дональд Туск сообщил о сбитии четырех.

А лидер Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши. По его словам, инцидент является абсолютно неприемлемым и требует жесткой реакции.