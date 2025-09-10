Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл новые детали атаки дронов России на Польшу

Зеленский раскрыл новые детали атаки дронов России на Польшу

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 12:26
Российские дроны в Польше — Зеленский раскрыл новые детали
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали российской атаки дронами на Польшу в ночь на 10 сентября. По его словам, первое пересечение границы было зафиксировано около 00:50.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами

Зеленский отметил, что ночью украинские воины сообщали Польше о движении российских дронов.

По его словам, по меньшей мере два беспилотника оккупантов использовали воздушное пространство Беларуси.

"В целом по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины, приближаясь к целям на территории Украины и, очевидно, Польши", — рассказал глава государства.

Количество дронов России, которые пересекли границу Польши, может быть больше предварительно озвученного количества. По обновленной информации, около 20 БпЛА могли нарушить воздушное пространство Польши. Сейчас информация проверяется.

Зеленский сообщил, что украинские силы уничтожили более 380 российских дронов различных типов, по меньшей мере 250 из них — это "шахеды".

"Украина готова к расширению нашего с партнерами сотрудничества для надежной защиты неба. Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться", — добавил он.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в воздушном пространстве Польше было более 20 российских дронов. В то же время премьер Дональд Туск сообщил о сбитии четырех.

А лидер Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши. По его словам, инцидент является абсолютно неприемлемым и требует жесткой реакции.

Владимир Зеленский Польша война Украина дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации