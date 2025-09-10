Російські дрони у Польщі — Зеленський розкрив нові деталі

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі російської атаки дронами на Польщу у ніч проти 10 вересня. За його словами, перший перетин кордону було зафіксовано близько 00:50.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами

Зеленський зауважив, що вночі українські воїни повідомляли Польщі про рух російських дронів.

За його словами, щонайменше два безпілотники окупантів використали повітряний простір Білорусі.

"Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі", — розповів глава держави.

Кількість дронів Росії, які перетнули кордон Польщі, може бути більшою від попередньо озвученої кількості. За оновленою інформацією, близько 20 БпЛА могли порушити повітряний простір Польщі. Наразі інформація перевіряється.

Зеленський повідомив, що українські сили знищили понад 380 російських дронів різних типів, щонайменше 250 з них — це "Шахеди".

"Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", — додав він.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у повітряному просторі Польщі було понад 20 російських дронів. Водночас премʼєр Дональд Туск повідомив про збиття чотирьох.

А лідер Франції Емманюель Макрон відреагував на порушення повітряного простору Польщі. За його словами, інцидент є абсолютно неприйнятним і потребує жорсткої реакції.