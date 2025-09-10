Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив нові деталі атаки дронів Росії на Польщу

Зеленський розкрив нові деталі атаки дронів Росії на Польщу

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:26
Російські дрони у Польщі — Зеленський розкрив нові деталі
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі російської атаки дронами на Польщу у ніч проти 10 вересня. За його словами, перший перетин кордону було зафіксовано близько 00:50.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами

Зеленський зауважив, що вночі українські воїни повідомляли Польщі про рух російських дронів.

За його словами, щонайменше два безпілотники окупантів використали повітряний простір Білорусі.

"Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в західних областях України, наближаючись до цілей на території України й, очевидно, Польщі", — розповів глава держави.

Кількість дронів Росії, які перетнули кордон Польщі, може бути більшою від попередньо озвученої кількості. За оновленою інформацією, близько 20 БпЛА могли порушити повітряний простір Польщі. Наразі інформація перевіряється.

Зеленський повідомив, що українські сили знищили понад 380 російських дронів різних типів, щонайменше 250 з них — це "Шахеди". 

"Україна готова до розширення нашої з партнерами співпраці для надійного захисту неба. Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися", — додав він.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у повітряному просторі Польщі було понад 20 російських дронів. Водночас премʼєр Дональд Туск повідомив про збиття чотирьох.

А лідер Франції Емманюель Макрон відреагував на порушення повітряного простору Польщі. За його словами, інцидент є абсолютно неприйнятним і потребує жорсткої реакції.

Володимир Зеленський Польща війна Україна дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації