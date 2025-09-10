Відео
Макрон різко відреагував на вторгнення дронів у Польщу

Макрон різко відреагував на вторгнення дронів у Польщу

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 11:43
Макрон засудив заліт дронів у Польщу та зробив заяву
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон виступив із різкою заявою після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Він наголосив, що такий інцидент, який стався на тлі масштабних атак проти України, є абсолютно неприйнятним і потребує жорсткої реакції.

Про це Емманюель Макрон висловився у соцмережі X.

Макрон розкритикував атаку Росії і заявив про спільні дії з НАТО

Макрон заявив, що засуджує дії Москви "найрішучішим чином" і закликав Кремль припинити атаки. При цьому французький лідер підкреслив, що Париж підтверджує повну солідарність із польським народом та його урядом у ситуації, яка безпосередньо стосується безпеки всього євроатлантичного простору.

null
Повідомлення Емманюеля Макрона. Фото: скриншот

Очільник Франції також повідомив, що невдовзі обговорить ситуацію з новим Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він запевнив, що країни-члени Альянсу не підуть на жодні компроміси у питанні безпеки своїх союзників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже доповів генсеку НАТО про ситуацію в країні та назвав атаку Росії масштабною провокацією.

Тим часом у НАТО підтвердили факт, що російські безпілотники перетнули повітряні кордони Польщі, але зазначають, що не вважають це атакою Росії на Польщу.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
