Макрон засудив заліт дронів у Польщу та зробив заяву

Макрон різко відреагував на вторгнення дронів у Польщу
Президент Франції Емманюель Макрон виступив із різкою заявою після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Він наголосив, що такий інцидент, який стався на тлі масштабних атак проти України, є абсолютно неприйнятним і потребує жорсткої реакції.
Про це Емманюель Макрон висловився у соцмережі X.
Макрон розкритикував атаку Росії і заявив про спільні дії з НАТО
Макрон заявив, що засуджує дії Москви "найрішучішим чином" і закликав Кремль припинити атаки. При цьому французький лідер підкреслив, що Париж підтверджує повну солідарність із польським народом та його урядом у ситуації, яка безпосередньо стосується безпеки всього євроатлантичного простору.
Очільник Франції також повідомив, що невдовзі обговорить ситуацію з новим Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він запевнив, що країни-члени Альянсу не підуть на жодні компроміси у питанні безпеки своїх союзників.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск уже доповів генсеку НАТО про ситуацію в країні та назвав атаку Росії масштабною провокацією.
Тим часом у НАТО підтвердили факт, що російські безпілотники перетнули повітряні кордони Польщі, але зазначають, що не вважають це атакою Росії на Польщу.
