НАТО відреагувало на порушення повітряних кордонів Польщі російськими дронами

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, та головнокомандувач поліції Польщі Марек Боронь. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

НАТО оприлюднило першу офіційну заяву після масованої атаки Росії по Україні, під час якої частина дронів перетнула повітряний кордон Польщі та залетіла углиб країни. Зокрема, речниця Альянсу Еллісон Харт підтвердила факт масового вторгнення безпілотників у польський повітряний простір.

Про це Еллісон Харт повідомила у соцмережі X.

Речниця НАТО повідомила, що союзники Польщі допомогли у збитті дронів. Наразі Альянс проводить тісні консультації із владою Польщі щодо цього інциденту.

Повідомлення Еллісон Харт. Фото: скриншот

"Багато дронів увійшли в Польщу: ми їх зустріли. Зараз тісно консультуємося з Варшавою", — зазначила вона.

Тим часом комісар ЄС з питань оборони та космосу Андріус Кубіліус закликав розробити захист від дронів. Він назвав це "стіною дронів", яку пропонує розмістити уздовж східних кордонів Європейського союзу.

Він додав, що буде розгорнуто співпрацю з країнами НАТО, прикордонники країнами, а також з Україною.

Заява Андріуса Кубіліуса. Фото: скриншот

Нагадаємо, також у НАТО зробили заяву, що не вважають нападом на країну перетин російських дронів кордону Польщі.

Втім прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент з дронами масштабною провокацією та визнав, що безпілотники були запущені з Росії.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі та іншим партнерам створити спільну систему захисту від російських повітряних цілей.

Примітно, що раніше, 22 серпня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, що Альянс відреагує на подібні випадки, якщо вони повторяться.