Головна Новини дня Падіння дрона РФ у Польщі — Рютте висловився про інцидент

Падіння дрона РФ у Польщі — Рютте висловився про інцидент

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 15:15
Падіння російського дрона в Польщі — генсек НАТО Рютте прокоментував
Марк Рютте. Фото: Олександр Самойленко

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився про падіння російського дрона на території Польщі. За його словами, Альянс тісно співпрацює з Варшавою.

Про це Марк Рютте заявив під час пресконференції із українським лідером Володимиром Зеленським на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець у пʼятницю, 22 серпня.

Читайте також:

Падіння російського дрона в Польщі

"Ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами з Польщі, ми з ними тісно співпрацюємо, не скажу вам про деталі, але дійсно вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент", — зауважив Рютте.

За його словами, НАТО за цим стежить.

Нагадаємо, 20 серпня на території Польщі вибухнув невідомий обʼєкт. Стало відомо, що це міг бути російський ударний безпілотник.

Згодом у МЗС країни підтвердили, що це був дрон типу Shahed РФ. Там заявили про дипломатичний протест "проти правопорушника".

Володимир Зеленський Польща війна НАТО обстріли Марк Рютте Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
