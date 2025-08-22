Видео
Главная Новости дня Падение дрона РФ в Польше — Рютте высказался об инциденте

Падение дрона РФ в Польше — Рютте высказался об инциденте

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:15
Падение российского дрона в Польше — генсек НАТО Рютте прокомментировал
Марк Рютте. Фото: Александр Самойленко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался о падении российского дрона на территории Польши. По его словам, Альянс тесно сотрудничает с Варшавой.

Об этом Марк Рютте заявил во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на вопрос корреспондента Новини.LIVE Галины Остаповец в пятницу, 22 августа.

Падение российского дрона в Польше

"Мы очень тесно координируем нашу реакцию с нашими коллегами из Польши, мы с ними тесно сотрудничаем, не скажу вам о деталях, но действительно они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент", — отметил Рютте.

По его словам, НАТО за этим следит.

Напомним, 20 августа на территории Польши взорвался неизвестный объект. Стало известно, что это мог быть российский ударный беспилотник.

Впоследствии в МИД страны подтвердили, что это был дрон типа Shahed РФ. Там заявили о дипломатическом протесте "против правонарушителя".

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
