Російський шахед впав у Польщі - підтвердження

МЗС Польщі підтвердило, що безпілотник, який впав на поле, був російським дроном типу "Шахед". Це сталося у селі Осіни на сході країни.

Про це повідомляє TVP World.

Російський шахед впав у Польщі

Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що об’єкт, який упав уночі на кукурудзяне поле на сході країни, виявився російським безпілотником типу "Шахед".

Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що після вибуху дрона біля східного кордону Варшава подасть дипломатичний протест "проти правопорушника".

"Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі в НАТО є захист власної території", — наголосив він.

Нагадаємо, що джерело в Міноборони Польщі повідомило державному агентству PAP, що об’єкт, який упав у польському селі, був військовим безпілотником, ймовірно — дроном-приманкою без боєзаряду.

Джерело додало, що безпілотник містив лише невелику кількість вибухівки та призначався для ураження систем протиповітряної оборони, відволікаючи їх від справжніх бойових дронів.

