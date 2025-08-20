Видео
Главная Новости дня В Польше взорвался неизвестный объект — власти бьют тревогу

В Польше взорвался неизвестный объект — власти бьют тревогу

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:11
В Польше упал и взорвался неизвестный объект
Беспилотник. Иллюстративное фото: NPR

В Люблинском воеводстве Польши, примерно в 100 километрах от границы с Украиной, на кукурузном поле упал и взорвался неизвестный объект. Польские власти рассматривают по меньшей мере три версии.

Об этом сообщает RMF 24.

Читайте также:

Что известно об инциденте в Люблинском воеводстве

Чрезвычайное происшествие произошло вблизи поселка Осины: неизвестный предмет упал на поле и взорвался, после чего на месте обнаружили обломки металла и пластика. Полиция и экстренные службы оперативно оцепили территорию, предварительно подтвердив отсутствие пострадавших.

"Скореевсего речь идет о беспилотнике, который потерпел крушение; в то же время мы не исключаем сценариев контрабанды или диверсии", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По данным местных СМИ, очевидцы видели вспышку и слышали взрыв, а в нескольких домах выбило стекла. В то же время правоохранители указывают, что характерной глубокой воронки может не быть — это зависит от типа заряда и траектории падения.

"Полиция охраняет периметр, следственные действия проводятся под наблюдением прокурора; проинформированы военные и другие соответствующие службы", — сообщило Главное управление полиции Польши.

Польское военное командование заявило, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушений воздушного пространства ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси. Следствие продолжается, эксперты изучают обломки и происхождение аппарата, чтобы установить маршрут и цель полета.

Напомним, что польские пограничники получат полномочия накладывать финансовые санкции на иностранцев, в частности украинцев, за нарушение правил в пограничной зоне и требований по трудоустройству.

Ранее мы также информировали, что украинцев в Польше могут существенно оштрафовать за, казалось бы, безобидное действие - фотографирование объектов критической инфраструктуры.

Польша взрыв полиция дроны инцидент
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
