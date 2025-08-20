У Польщі впав і вибухнув невідомий об’єкт

Безпілотник. Ілюстративне фото: NPR

У Люблінському воєводстві Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною, на кукурудзяному полі впав і вибухнув невідомий об’єкт. Польська влада розглядає щонайменше три версії..

Про це повідомляє RMF 24.

Що відомо про інцидент у Люблінському воєводстві

Надзвичайна подія сталася поблизу селища Осини: невідомий предмет упав на поле й вибухнув, після чого на місці виявили уламки металу та пластику. Поліція та екстрені служби оперативно оточили територію, попередньо підтвердивши відсутність постраждалих.

"Найімовірніше йдеться про безпілотник, який зазнав аварії; водночас ми не відкидаємо сценаріїв контрабанди або диверсії", — заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За даними місцевих медіа, очевидці бачили спалах і чули вибух, а у кількох домівках вибило шибки. Водночас правоохоронці вказують, що характерної глибокої вирви може не бути — це залежить від типу заряду та траєкторії падіння.

"Поліція охороняє периметр, слідчі дії проводяться під наглядом прокурора; поінформовано військових та інші відповідні служби", — повідомило Головне управління поліції Польщі.

Польське військове командування заявило, що радіолокаційні системи не зафіксували порушень повітряного простору ні з боку України, ні з боку Білорусі. Слідство триває, експерти вивчають уламки та походження апарата, щоби встановити маршрут і мету польоту.

