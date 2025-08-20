Российский шахед упал в Польше - подтверждение

Представители МИД Польши. Фото: МИД Польши

МИД Польши подтвердил, что беспилотник, который упал на поле, был российским дроном типа "Шахед". Это произошло в селе Осины на востоке страны.

Об этом сообщает TVP World.

Реклама

Читайте также:

Российский шахед упал в Польше

Представитель польского МИД Павел Вронский сообщил, что объект, который упал ночью на кукурузное поле на востоке страны, оказался российским беспилотником типа "Шахед".

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что после взрыва дрона у восточной границы Варшава подаст дипломатический протест "против правонарушителя".

"Очередное нарушение нашего воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в НАТО является защита собственной территории", — подчеркнул он.

Напомним, что источник в Минобороны Польши сообщил государственному агентству PAP, что объект, который упал в польском селе, был военным беспилотником, вероятно - дроном-приманкой без боезаряда.

Источник добавил, что беспилотник содержал лишь небольшое количество взрывчатки и предназначался для поражения систем противовоздушной обороны, отвлекая их от настоящих боевых дронов.

Недавно стало известно о том, что в Одессе перекроют одну из центральных улиц города.