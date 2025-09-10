НАТО отреагировало на нарушение воздушных границ Польши российскими дронами

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, и главнокомандующий полиции Польши Марек Боронь. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

НАТО обнародовала первое официальное заявление после массированной атаки России по Украине во время которой часть дронов пересекла воздушную границу Польши и залетела вглубь страны. В частности, пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт подтвердила факт массового вторжения беспилотников в польское воздушное пространство.

Об этом Эллисон Харт сообщила в соцсети X.

Пресс-секретарь НАТО сообщила, что союзники Польши помогли в сбитии дронов. Сейчас Альянс проводит тесные консультации с властями Польши по этому инциденту.

Сообщение Эллисон Харт. Фото: скриншот

"Много дронов вошли в Польшу: мы их встретили. Сейчас тесно консультируемся с Варшавой", — отметила она.

Тем временем комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус призвал разработать защиту от дронов. Он назвал это "стеной дронов", которую предлагает разместить вдоль восточных границ Европейского союза.

Он добавил, что будет развернуто сотрудничество со странами НАТО, пограничными странами, а также с Украиной.

Заявление Андриуса Кубилиуса. Фото: скриншот

Напомним, также в НАТО сделали заявление, что не считают нападением на страну пересечение российских дронов границы Польши.

Впрочем, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент с дронами масштабной провокацией и признал, что беспилотники были запущены из России.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше и другим партнерам создать совместную систему защиты от российских воздушных целей.

Примечательно, что ранее, 22 августа, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что Альянс отреагирует на подобные случаи, если они повторятся.