Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАТО подтвердило массовый залет российских дронов в Польшу

НАТО подтвердило массовый залет российских дронов в Польшу

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:44
НАТО отреагировало на нарушение воздушных границ Польши российскими дронами
Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, и главнокомандующий полиции Польши Марек Боронь. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

НАТО обнародовала первое официальное заявление после массированной атаки России по Украине во время которой часть дронов пересекла воздушную границу Польши и залетела вглубь страны. В частности, пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт подтвердила факт массового вторжения беспилотников в польское воздушное пространство.

Об этом Эллисон Харт сообщила в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

В НАТО отреагировали на атаку российских дронов по Польше

Пресс-секретарь НАТО сообщила, что союзники Польши помогли в сбитии дронов. Сейчас Альянс проводит тесные консультации с властями Польши по этому инциденту.

null
Сообщение Эллисон Харт. Фото: скриншот

"Много дронов вошли в Польшу: мы их встретили. Сейчас тесно консультируемся с Варшавой", — отметила она.

Тем временем комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус призвал разработать защиту от дронов. Он назвал это "стеной дронов", которую предлагает разместить вдоль восточных границ Европейского союза.

Он добавил, что будет развернуто сотрудничество со странами НАТО, пограничными странами, а также с Украиной.

null
Заявление Андриуса Кубилиуса. Фото: скриншот

Напомним, также в НАТО сделали заявление, что не считают нападением на страну пересечение российских дронов границы Польши.

Впрочем, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент с дронами масштабной провокацией и признал, что беспилотники были запущены из России.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше и другим партнерам создать совместную систему защиты от российских воздушных целей.

Примечательно, что ранее, 22 августа, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что Альянс отреагирует на подобные случаи, если они повторятся.

Польша НАТО беспилотники дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации