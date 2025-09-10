Видео
Главная Новости дня НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение — Reuters

НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение — Reuters

Дата публикации 10 сентября 2025 10:43
Заявление НАТО относительно дронов РФ в Польше
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В ночь на 10 сентября российские дроны залетели на территорию Польши. Однако НАТО не рассматривает вторжение беспилотников РФ в воздушное пространство Польши как нападение.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники в НАТО.

Реакция НАТО на российские дроны в Польше

Итак, по данным источников в НАТО, Североатлантический блок не рассматривает вторжение российских дронов 10 сентября на территорию Польши как нападение.

Источник отметил, что предварительные данные указывают на преднамеренное вторжение от шести до десяти российских дронов.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в бой с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников", — отметил источник.

А также добавил, что системы противовоздушной обороны НАТО Patriot в этом регионе обнаружили дроны с помощью своих радаров, но не вступили с ними в бой.

По информации источника, в ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-заправщики, которые совместно эксплуатируются НАТО.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о падении российского дрона на территории Польши.

Ранее мы информировали, что во время атаки РФ на Украину 10 сентября российский дрон попал в один из домов на территории Польши.

