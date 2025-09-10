Заява НАТО щодо дронів РФ у Польщі

Безпілотник у небі. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У ніч проти 10 вересня російські дрони залетіли на територію Польщі. Однак НАТО не розглядає вторгнення безпілотників РФ у повітряний простір Польщі як напад.

Про це інформує Reuters ыз посиланням на джерела в НАТО.

Реакція НАТО на російські дрони в Польщі

Отже, за даними джерел в НАТО, Північноатлантичний блок не розглядає вторгнення російських дронів 10 вересня на територію Польщі як напад.

Джерело зазначило, що попередні дані вказують на навмисне вторгнення від шести до десяти російських дронів.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили в бій з потенційними загрозами в повітряному просторі союзників", — зазначило джерело.

А також додало, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у цьому регіоні виявили дрони за допомогою своїх радарів, але не вступили з ними в бій.

За інформацією джерела, в нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву про падіння російського дрона на території Польщі.

Раніше ми інформували, що під час атаки РФ на Україну 10 вересня російський дрон влучив в один із будинків на території Польщі.