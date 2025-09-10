Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский предлагает партнерам совместную систему ПВО против БпЛА

Зеленский предлагает партнерам совместную систему ПВО против БпЛА

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:29
Зеленский предлагает Польше помощь для противодействия дронам в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поступает все больше подтвержденных данных о перелете российских ударных дронов в воздушное пространство Польши. По текущим данным, их количество достигает по меньшей мере восьми.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский предлагает Польше объединиться для защиты от дронов

Зеленский обратил внимание, что ранее подобные случаи были единичными и дроны обычно пересекали на короткое время границу. Однако сейчас речь идет о значительно более масштабном и четко спланированном нападении.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова передать Польше все необходимые разведданные и оказать помощь в создании эффективной системы предупреждения и защиты от подобных атак.

Также Зеленский обратил внимание, что ночью для сбития российских беспилотных аппаратов была привлечена боевая авиация сразу нескольких европейских стран, что можно было бы применить и для Украины.

"Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "Шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, на атаку также отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, который призвал партнеров ввести жесткие санкции против России и усилить ПВО Украины.

В свою очередь советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк считает атаку России на Польшу стратегической, а руководитель ОПУ Андрей Ермак объяснил, почему Кремль хочет расширить войну.

Владимир Зеленский Польша беспилотники ПВО дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации