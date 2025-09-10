Зеленский предлагает Польше помощь для противодействия дронам в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поступает все больше подтвержденных данных о перелете российских ударных дронов в воздушное пространство Польши. По текущим данным, их количество достигает по меньшей мере восьми.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский предлагает Польше объединиться для защиты от дронов

Зеленский обратил внимание, что ранее подобные случаи были единичными и дроны обычно пересекали на короткое время границу. Однако сейчас речь идет о значительно более масштабном и четко спланированном нападении.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова передать Польше все необходимые разведданные и оказать помощь в создании эффективной системы предупреждения и защиты от подобных атак.

Также Зеленский обратил внимание, что ночью для сбития российских беспилотных аппаратов была привлечена боевая авиация сразу нескольких европейских стран, что можно было бы применить и для Украины.

"Украина давно предлагает партнерам создать совместную систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "Шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, на атаку также отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига, который призвал партнеров ввести жесткие санкции против России и усилить ПВО Украины.

В свою очередь советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк считает атаку России на Польшу стратегической, а руководитель ОПУ Андрей Ермак объяснил, почему Кремль хочет расширить войну.