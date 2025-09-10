Відео
Головна Новини дня Зеленський пропонує партнерам спільну систему ППО проти дронів

Зеленський пропонує партнерам спільну систему ППО проти дронів

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:29
Зеленський пропонує Польщі допомогу для протидії дронам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що надходить дедалі більше підтверджених даних про переліт російських ударних дронів у повітряний простір Польщі. За поточними даними, їхня кількість сягає щонайменше восьми. 

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Зеленський пропонує Польщі об'єднатися для захисту від дронів

Зеленський звернув увагу, що раніше подібні випадки були поодинокими і дрони зазвичай перетинали на короткий час кордон. Проте зараз йдеться про значно масштабніший та чітко спланований напад.

Глава держави підкреслив, що Україна готова передати Польщі всі необхідні розвіддані та надати допомогу у створенні ефективної системи попередження й захисту від подібних атак. 

Також Зеленський звернув увагу, що вночі для збиття російських безпілотних апаратів була залучена бойова авіація відразу кількох європейських країн, що можна було б застосувати й для України.

"Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "Шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші", — зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на атаку також відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга, який закликав партнерів запровадити жорсткі санкції проти Росії та посилити ППО України.

Своєю чергою радник керівника ОПУ Михайло Подоляк вважає атаку Росії на Польщу стратегічною, а керівник ОПУ Андрій Єрмак пояснив, чому Кремль хоче розширити війну

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
