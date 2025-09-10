Подоляк заявив що атака дронами на Польщу була стратегією Росії

Кремль свідомо атакував Польщу дронами — заява Подоляка
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що атака безпілотниками на територію Польщі була свідомим і навмисним кроком з боку Росії. За його словами, Кремль діяв продумано та з конкретними намірами.
Про це Михайло Подоляк висловився на своєму каналі у Telegram.
Подоляк пояснив чому Росія запустила дрони до Польщі
Подоляк підкреслив, що справжня мета таких дій полягає у перевірці реакції Заходу. Крім того, йдеться про спробу шокувати європейських партнерів України, налякати їх і змусити відмовитися від чіткої підтримки.
"Це, поза сумнівом, цілком свідома стратегія. Щоб протестувати "систему можливих відповідей Заходу" та довести, що її немає. Щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки. Щоб розширити й масштабувати війну на території Європи. Щоб привчити до думки про можливість та обов’язковість війни", — написав Михайло Подоляк.
Радник наголосив, що Росія ніколи добровільно не припинить війну та пояснив, чому компроміси з країною-агресоркою призведе до трагедії.
"Життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора (РФ), пішовши на компроміси на його користь, означає лише обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро", — підсумував заяву Подоляк.
Нагадаємо, у Польщі оголосили мобілізацію резервістів через атаку російських дронів.
Тим часом уряд Польщі проводить екстрене засідання для обговорення безпекової ситуації країни.
На російську атаку відреагував президент Польщі Кароль Навроцький. А президент США Дональд Трамп відмовився коментувати атаку Росії.
