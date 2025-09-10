Подоляк заявил, что атака дронами на Польшу была стратегией России

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака беспилотниками территории Польши была сознательным и преднамеренным шагом со стороны России. По его словам, Кремль действовал продуманно и с конкретными намерениями.

Об этом Михаил Подоляк высказался на своем канале в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Подоляк объяснил, почему Россия запустила дроны в Польшу

Подоляк подчеркнул, что настоящая цель таких действий заключается в проверке реакции Запада. Кроме того, речь идет о попытке шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и заставить отказаться от четкой поддержки.

"Это, несомненно, вполне сознательная стратегия. Чтобы протестировать "систему возможных ответов Запада" и доказать, что ее нет. Чтобы шокировать европейских партнеров Украины, напугать их и вывести из алгоритмов поддержки. Чтобы расширить и масштабировать войну на территории Европы. Чтобы приучить к мысли о возможности и обязательности войны", — написал Михаил Подоляк.

Советник подчеркнул, что Россия никогда добровольно не прекратит войну, и объяснил, почему компромиссы со страной-агрессором приведут к трагедии.

"Жизнь в иллюзии, что можно умиротворить агрессора (РФ), пойдя на компромиссы в его пользу, означает лишь обязательную масштабную трагедию для многих европейских стран очень скоро", — подытожил заявление Подоляк.

Напомним, в Польше объявили мобилизацию резервистов из-за атаки российских дронов.

Тем временем правительство Польши проводит экстренное заседание для обсуждения ситуации с безопасностью страны.

На российскую атаку отреагировал президент Польши Кароль Навроцкий. А президент США Дональд Трамп отказался комментировать атаку России.