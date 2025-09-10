Єрмак відреагував на російські дрони в Польщі

Єрмак заявив, що РФ намагається розширити війну
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на порушення повітряного простору Польщі. Він зазначив, що російський диктатор Путін намагається розширити війну.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.
Єрмак про російські дрони на території Польщі
У ніч проти 10 вересня під час атаки РФ на Україну російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Дехто лідерів відреагували на цей інцидент, зокрема й очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"Росія намагається підняти градус війни, бо відчуває вседозволеність та безкарність. Замість завершення війни Путін обирає спробу її розширення", — зазначив Єрмак.
А також наголосив, що зараз багато що залежить від сильних, скоординованих дій у відповідь.
"Від сьогоднішніх рішень справді залежить майбутній хід історії. Росію потрібно змусити зупинити війну. Це можливо зробити разом. Україна добре знає російські слабкі сторони", — пояснив очільник ОПУ.
Нагадаємо, що у Польщі підтвердили, що російські дрони залітали на територію країни в ніч проти 10 вересня.
Також стало відомо, що російський дрон влучив в один із житлових будинків на території Польщі 10 вересня.
