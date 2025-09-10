Відео
Головна Новини дня Єрмак заявив, що РФ намагається розширити війну

Єрмак заявив, що РФ намагається розширити війну

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:32
Єрмак відреагував на російські дрони в Польщі
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на порушення повітряного простору Польщі. Він зазначив, що російський диктатор Путін намагається розширити війну.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у середу, 10 вересня.

Читайте також:

Єрмак про російські дрони на території Польщі

У ніч проти 10 вересня під час атаки РФ на Україну російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Дехто лідерів відреагували на цей інцидент, зокрема й очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Росія намагається підняти градус війни, бо відчуває вседозволеність та безкарність. Замість завершення війни Путін обирає спробу її розширення", — зазначив Єрмак.

А також наголосив, що зараз багато що залежить від сильних, скоординованих дій у відповідь.

"Від сьогоднішніх рішень справді залежить майбутній хід історії. Росію потрібно змусити зупинити війну. Це можливо зробити разом. Україна добре знає російські слабкі сторони", — пояснив очільник ОПУ.

Єрмак про дрони РФ в Польщі
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що у Польщі підтвердили, що російські дрони залітали на територію країни в ніч проти 10 вересня.

Також стало відомо, що російський дрон влучив в один із житлових будинків на території Польщі 10 вересня.

