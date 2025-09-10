Видео
Макрон резко отреагировал на вторжение дронов в Польшу

Макрон резко отреагировал на вторжение дронов в Польшу

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 11:43
Макрон осудил залет дронов в Польшу и сделал заявление
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с резким заявлением после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. Он подчеркнул, что такой инцидент, который произошел на фоне масштабных атак против Украины, является абсолютно неприемлемым и требует жесткой реакции.

Об этом Эмманюэль Макрон высказался в соцсети X.

Макрон заявил, что осуждает действия Москвы "самым решительным образом" и призвал Кремль прекратить атаки. При этом французский лидер подчеркнул, что Париж подтверждает полную солидарность с польским народом и его правительством в ситуации, которая непосредственно касается безопасности всего евроатлантического пространства.

Сообщение Эмманюэля Макрона. Фото: скриншот

Глава Франции также сообщил, что вскоре обсудит ситуацию с новым Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он заверил, что страны-члены Альянса не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе безопасности своих союзников.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск уже доложил генсеку НАТО о ситуации в стране и назвал атаку России масштабной провокацией.

Между тем в НАТО подтвердили факт, что российские беспилотники пересекли воздушные границы Польши, но отмечают, что не считают это атакой России на Польшу.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
