Туск назвав кількість дронів РФ, які збили у Польщі

Туск назвав кількість дронів РФ, які збили у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:17
Туск розкрив деталі збиття дронів РФ у Польщі
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

У ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив кількість дронів, які збили у Польщі цієї ночі.

Про це інформує Reuters.



Туск про збиття дронів РФ у Польщі

За даними Reuters, Туск повідомив, що за ніч відбулося 19 вторгнень у повітряний простір Польщі й що значна частина дронів залетіла з Білорусі.

За словами польського прем'єра, ймовірно, що чотири дрони були збиті. Останній дрон був збитий о 6:45 ранку (04:45 за Гринвічем).

Натомість польські ЗМІ пишуть, що вночі 10 вересня у повітряному просторі Польщі було більш ніж 20 російських дронів. Стріляли по них переважно голландські F-35.

"Під час нічного порушення польського повітряного простору було виявлено понад 20, найімовірніше 23 російські безпілотники. Стріляли по них переважно голландські F-35", — йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

Раніше ми інформували, що НАТО не розцінює вторгнення російських дронів вночі 10 вересня у повітряний простір Польщі як напад.

Також ми повідомляли, що лідер США Дональд Трамп проігнорував питання щодо порушення Росією повітряного простору Польщі.


Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
