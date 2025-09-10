Туск раскрыл детали сбития дронов РФ в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

В ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл количество дронов, которые сбили в Польше этой ночью.

Об этом информирует Reuters.

Туск о сбитии дронов РФ в Польше

По данным Reuters, Туск сообщил, что за ночь произошло 19 вторжений в воздушное пространство Польши и что значительная часть дронов залетела из Беларуси.

По словам польского премьера, вероятно, что четыре дрона были сбиты. Последний дрон был сбит в 6:45 утра (04:45 по Гринвичу).

Зато польские СМИ пишут, что ночью 10 сентября в воздушном пространстве Польши было более 20 российских дронов. Стреляли по ним преимущественно голландские F-35.

"Во время ночного нарушения польского воздушного пространства было обнаружено более 20, вероятнее всего 23 российских беспилотника. Стреляли по ним преимущественно голландские F-35", — говорится в материале Rzeczpospolita.

Ранее мы информировали, что НАТО не расценивает вторжение российских дронов ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши как нападение.

Также мы сообщали, что лидер США Дональд Трамп проигнорировал вопрос о нарушении Россией воздушного пространства Польши.