Головна Новини дня Туск просить НАТО застосувати четверту статтю — про що йдеться

Туск просить НАТО застосувати четверту статтю — про що йдеться

Ua en ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 13:25
Польща звернулася до НАТО із проханням застосувати четверту статтю
Дональд Туск. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна звернулася до НАТО. Він просить застосувати четверту статтю Альянсу.

Про це Дональд Туск сказав під час виступу в Сеймі, передає його канцелярія у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Читайте також:

Четверта стаття НАТО

"Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО", — наголосив Туск.

За його словами, країні необхідно більше, ніж вираження солідарності.

У статті йдеться про те, що союзники по НАТО проводять консультації, якщо будь-яка країна-учасниця вважає, що її територія, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.

Допис канцелярії Туска. Фото: скриншот

Нагадаємо, на території Польщі виявили уламки, які можуть бути від російської ракети. Наразі триває перевірка.

Раніше український лідер Володимир Зеленський розповів подробиці порушення польського кордону російськими дронами у ніч проти 10 вересня.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
