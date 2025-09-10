Польща звернулася до НАТО із проханням застосувати четверту статтю

Туск просить НАТО застосувати четверту статтю — про що йдеться
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна звернулася до НАТО. Він просить застосувати четверту статтю Альянсу.
Про це Дональд Туск сказав під час виступу в Сеймі, передає його канцелярія у соцмережі X у середу, 10 вересня.
Четверта стаття НАТО
"Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО", — наголосив Туск.
За його словами, країні необхідно більше, ніж вираження солідарності.
У статті йдеться про те, що союзники по НАТО проводять консультації, якщо будь-яка країна-учасниця вважає, що її територія, політична незалежність чи безпека перебувають під загрозою.
Нагадаємо, на території Польщі виявили уламки, які можуть бути від російської ракети. Наразі триває перевірка.
Раніше український лідер Володимир Зеленський розповів подробиці порушення польського кордону російськими дронами у ніч проти 10 вересня.
