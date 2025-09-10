Відео
Головна Новини дня У Польщі знайшли уламки ракети РФ — МВС

У Польщі знайшли уламки ракети РФ — МВС

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:54
У Польщі знайшли уламки російської ракети
Наслідки влучання російського БпЛА у будинок в Польщі. Фото: Polsat News

У ніч проти 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Згодом виявилося, що на території Польщі, ймовірно, знайшли уламки російської ракети.

Про це інформує Sky News з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Читайте також:

У Польщі виявили уламки російської ракети — що відомо

У ніч проти 10 серпня під час атаки РФ на Україну російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Польські ЗМІ заявляли про понад 20 дронів РФ, що залетіли на територію країни.

Згодом речниця МВС Польщі Кароліна Галецька під час брифінгу повідомила, що на території Польщі виявили не лише уламки дронів, але й уламки ракети.

"Знайдено сім безпілотників і уламки однієї ракети невідомого походження", — сказала Кароліна Галецька.

Зауважимо, що це перша інформація про ракету, яка залетіла в повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. До цього повідомлялося лише про безпілотники.

Нагадаємо, що Президент Польщі Кароль Навроцький вже відреагував на порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну в ніч проти 10 вересня.

Раніше ми інформували, що російський безпілотник пошкодив один із житлових будинків на території Польщі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
