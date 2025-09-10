Видео
Главная Новости дня Польша вызвала "на ковер" дипломата РФ из-за атаки дронов

Польша вызвала "на ковер" дипломата РФ из-за атаки дронов

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:36
Дроны РФ в Польше — страна вызвала дипломата РФ
Разрушенный дом в Польше в результате атаки дронов РФ. Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Польши вызвало "на ковер" временного поверенного в делах России Андрея Ордаша. Причиной стало нарушение воздушного пространства российскими дронами.

Об этом сообщает The Guardian.

Дипломата РФ вызвала "на ковер" Польша

Андрей Ордаш в 13:00 10 сентября должен был прибыть в МИД Польши. Ему должны были вручить ноту протеста. В то же время дипломат РФ заявил, что "Польша не предоставила никаких доказательств", что сбитые беспилотники имеют российское происхождение.

"Считаем эти обвинения безосновательными. Никаких доказательств того, что эти беспилотники имеют российское происхождение, не было представлено", — сказал дипломат.

Вместо этого он цинично обвинил во всем Украину и напомнил о падении ракеты ПВО в ноябре 2022 года. Тогда Силы обороны отражали массированный обстрел оккупационной армии. Тогда погибли два человека, а партнеры возложили ответственность на Россию.

Напомним, ранее Дональд Туск рассказал, что в ночь на 10 сентября произошло 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Значительная часть дронов залетела из Беларуси.

В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщает, что НАТО не рассматривает дроны РФ в Польше как нападение.

Польша МИД дроны война в Украине Россия дипломатия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
