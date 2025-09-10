Дрони РФ в Польщі — країна викликала дипломата РФ

Зруйнований будинок у Польщі внаслідок атаки дронів РФ. Фото: REUTERS

Міністерство закордонних справ Польщі викликало "на килим" тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша. Причиною стало порушення повітряного простору російськими дронами.

Про це повідомляє The Guardian.

Дипломата РФ викликала "на килим" Польща

Андрій Ордаш о 13:00 10 вересня мав прибути до МЗС Польщу. Йому мали вручити ноту протесту. Водночас дипломат РФ заявив, що "Польща не надала жодних доказів", що збиті безпілотники мають російське походження.

"Вважаємо ці звинувачення безпідставними. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено", — сказав дипломат.

Натомість він цинічно звинуватив у всьому Україну та нагадав про падіння ракети ППО в листопаді 2022 року. Тоді Сили оборони відбивали масований обстріл окупаційної армії. Тоді загинули двоє людей, а партнери поклали відповідальність на Росію.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск розповів, що у ніч проти 10 вересня відбулося 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Значна частина дронів залетіла з Білорусі.

Водночас Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що НАТО не розглядає дрони РФ у Польщі як напад.