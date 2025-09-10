Россия давно готовила атаку на Польшу

Остатки российского БпЛА "Гербера" в Польше после атаки в ночь на 10 сентября. Фото: @wolski_jaros

Россия, вероятно, готовила дроновые атаки на Польшу еще с июля этого года. Об этом свидетельствуют, в частности, польские SIM-карты на российских беспилотниках.

Об этом говорится в материале Defense Express в среду, 10 сентября.

РФ давно готовила атаку на Польшу — что известно

По информации Defense Express, российские оккупанты уже давно используют 4G-модемы с SIM-картами для передачи разведывательной информации со своих дронов.

В то же время на сбитых в Украине российских беспилотниках заметили польские SIM-карты еще в начале июля 2025 года, о чем Варшава была предупреждена.

В Defense Express отмечают, что целенаправленная атака РФ по территории Польши дальнобойными дронами в ночь на 10 сентября — далеко не первый эпизод постепенной эскалации Кремля. Более того, все указывает на то, что готовилась эта и другие аналогичные атаки довольно давно.

В частности, по данным Defense Express, еще в начале июля в самой Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотниках находят 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Тогда эту информацию опубликовал польский журналист Марек Будзиш со ссылкой на полученный отчет от 2 июля (без указания авторства) с довольно подробной информацией. Включая то, где именно были сбиты российские дроны.

Остатки "Гербер" в Польше после атаки в ночь на 10 сентября. Фото: @WarNewsPL1

Кроме польских SIM-карт, также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. В отчете было закреплено, что это прямо указывает на подготовку России к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Также в отчете было указано: "считаем необходимым сообщить партнерам в Польше и Литве об обнаружении SIM-карт польских и литовских провайдеров в российских дальнобойных ударных беспилотниках". Что в конце концов очевидно и было сделано, потому что через неделю он был уже в распоряжении польского публициста.

"В то же время эта информация почти не вызвала резонанса в Польше, несмотря на то, что еще летом российские дроны начали залетать в ее воздушное пространство уже стабильно. А некоторые из них и взрываться на земле, как это произошло 20 августа рядом с поселком Осины в Люблинском воеводстве, что в 40 км от авиабазы, где размещен воздушный патруль НАТО", — отмечается в материале Defense Express.

Как известно, российские дроны оснащаются мобильным интернетом, что позволяет корректировать их полет, передавать видео и собирать данные о работе систем ПВО и РЭБ. Такие возможности враг активно применяет в войне против Украины.

Однако пока неизвестно, имели ли подобное оборудование дроны, которые атаковали Польшу в ночь на 10 сентября. В то же время не исключено, что одной из целей атаки была разведка польской противовоздушной обороны, ведь уже 12 сентября в Беларуси стартуют совместные учения "Запад-2025".

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл количество дронов, которые сбили в Польше 10 сентября.

В то же время НАТО не рассматривает вторжение беспилотников РФ в воздушное пространство Польши 10 сентября как нападение.