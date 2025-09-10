Росія давно готувала атаку на Польщу

Рештки російського БпЛА "Гербера" у Польщі після атаки у ніч проти 10 вересня. Фото: @wolski_jaros

Росія, ймовірно, готувала дронові атаки на Польщу ще з липня цього року. Про це свідчать, зокрема, польські SIM-карти на російських безпілотниках.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express у середу, 10 вересня.

РФ давно готувала атаку на Польщу — що відомо

За інформацією Defense Express, російські окупанти вже давно використовують 4G-модеми із SIM-картами для передачі розвідувальної інформації зі своїх дронів.

Водночас на збитих в Україні російських безпілотниках помітили польські SIM-карти ще на початку липня 2025 року, про що Варшава була попереджена.

У Defense Express зазначають, що цілеспрямована атака РФ по території Польщі далекобійними дронами у ніч на 10 вересня — далеко не перший епізод поступової ескалації Кремля. Ба більше, все вказує на те, що готувалися ця та інші аналогічні атаки доволі давно.

Зокрема, за даними Defense Express, ще на початку липня у самій Польщі була опублікована інформація про те, що серед уламків збитих в Україні російських безпілотниках знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських операторів.

Тоді цю інформацію опублікував польський журналіст Марек Будзиш із посиланням на отриманий звіт від 2 липня (без зазначення авторства) із доволі детальною інформацією. Включно з тим, де саме були збиті російські дрони.

Рештки "Гербер" у Польщі після атаки у ніч проти 10 вересня. Фото: @WarNewsPL1

Окрім польських SIM-карт також в одному з дронів було знайдено SIM-карту литовського оператора. У звіті було закріплено, що це прямо вказує на підготовку Росії до польотів дронів над територією цих країн та тестів підключення до мереж мобільного зв'язку.

Також у звіті було зазначено: "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках". Що зрештою вочевидь й було зроблено, бо через тиждень він був вже у розпорядженні польського публіциста.

"Водночас ця інформація майже не викликала резонансу у Польщі, попри те, що ще влітку російські дрони почали залітати у її повітряний простір вже стабільно. А деякі з них і вибухати на землі, як це сталось 20 серпня поряд із селищем Осини у Люблінському воєводстві, що за 40 км від авіабази, де розміщений повітряний патруль НАТО", — зазначається у матеріалі Defense Express.

Як відомо, російські дрони оснащуються мобільним інтернетом, що дозволяє коригувати їхній політ, передавати відео та збирати дані про роботу систем ППО і РЕБ. Такі можливості ворог активно застосовує у війні проти України.

Однак наразі невідомо, чи мали подібне обладнання дрони, які атакували Польщу в ніч проти 10 вересня. Водночас не виключено, що однією з цілей атаки була розвідка польської протиповітряної оборони, адже вже 12 вересня в Білорусі стартують спільні навчання "Запад-2025".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив кількість дронів, які збили у Польщі 10 вересня.

Водночас НАТО не розглядає вторгнення безпілотників РФ у повітряний простір Польщі 10 вересня як напад.