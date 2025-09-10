Орбан висловився про заліт російських дронів у Польщу

Віктор Орбан. Фото: facebook.com/orbanviktor

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна повністю солідарна з Польщею після порушення повітряного простору. За його словами, такі інциденти є неприйнятними.

Про це Віктор Орбан написав у соцмережі X у середу, 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Реакція Угорщини на порушення повітряного простору Польщі

"Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною", — наголосив Орбан.

За його словами, життя в тіні війни пов'язане з ризиками та небезпеками, тому настав час зупинити це.

Орбан додав, що підтримує зусилля лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа для досягнення миру.

Допис Орбана. Фото: скриншот

Реакція Польщі на заяву Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Орбана. За його словами, інцидент доводить, що Угорщина повинна припинити займати нейтральну позицію та засудити агресію Росії.

"Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити більш жорсткі санкції проти агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС", — додав він.

Допис Сікорського. Фото: скриншот

Нагадаємо, МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша після порушення повітряного простору країни дронами.

А генсек НАТО Марк Рютте назвав "успішною" реакцію Альянсу на російську атаку дронами у ніч проти 10 вересня.