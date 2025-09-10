У Росії прокоментували порушення польського кордону дронами

Залишки дрону в Польщі. Фото: facebook.com/nocnajazdatm

Російський дипломат у Польщі Андрій Ордаш вперше відреагував на звинувачення в порушенні повітряного простору країни дронами. Він назвав їх "безпідставними".

Про це повідомляє Sky News у середу, 10 вересня.

Реклама

Читайте також:

Порушення повітряного кордону Польщі

Тимчасовий повірений у справах Москви в Польщі заявив, що Польща нібито не надала жодних доказів, які б підтвердили причетність російських дронів.

Крім того, російські ЗМІ публікують дописи, в яких ставлять під сумнів інцидент з Польщею.

"Ми вважаємо звинувачення безпідставними. Не було надано жодних доказів того, що ці дрони мають російське походження", – заявив Ордаш.

Він додав, що його викликало МЗС Польщі.

Що кажуть в Міноборони Росії

У російському Міністерстві оборони також висловилися про порушення повітряного простору Польщі. Там заявили, що "не планували" атакувати там цілі.

Водночас у відомстві визнали удари по українських містах. Також там вирішили заявити, що російські дрони нібито можуть летіти до 700 кілометрів, хоча насправді дальність перевищує 1000 кілометрів.

"Тим не менш, ми готові на цю тему провести консультації з Міністерством оборони Польщі", — додали в Міноборони Росії.

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі також вирішили виправдати Росію за порушення польського кордону. Там пояснили, чому дрони "збилися з траєкторії".

Раніше у МЗС Литви заявили, що наразі немає доказів, що вторгнення російських дронів у Польщу було навмисним.