Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Росії вперше відреагували на порушення польського кордону

У Росії вперше відреагували на порушення польського кордону

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 17:17
У Росії прокоментували порушення польського кордону дронами
Залишки дрону в Польщі. Фото: facebook.com/nocnajazdatm

Російський дипломат у Польщі Андрій Ордаш вперше відреагував на звинувачення в порушенні повітряного простору країни дронами. Він назвав їх "безпідставними".

Про це повідомляє Sky News у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Порушення повітряного кордону Польщі

Тимчасовий повірений у справах Москви в Польщі заявив, що Польща нібито не надала жодних доказів, які б підтвердили причетність російських дронів.

Крім того, російські ЗМІ публікують дописи, в яких ставлять під сумнів інцидент з Польщею.

"Ми вважаємо звинувачення безпідставними. Не було надано жодних доказів того, що ці дрони мають російське походження", – заявив Ордаш.

Він додав, що його викликало МЗС Польщі.

Що кажуть в Міноборони Росії

У російському Міністерстві оборони також висловилися про порушення повітряного простору Польщі. Там заявили, що "не планували" атакувати там цілі.

Водночас у відомстві визнали удари по українських містах. Також там вирішили заявити, що російські дрони нібито можуть летіти до 700 кілометрів, хоча насправді дальність перевищує 1000 кілометрів. 

"Тим не менш, ми готові на цю тему провести консультації з Міністерством оборони Польщі", — додали в Міноборони Росії.

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі також вирішили виправдати Росію за порушення польського кордону. Там пояснили, чому дрони "збилися з траєкторії".

Раніше у МЗС Литви заявили, що наразі немає доказів, що вторгнення російських дронів у Польщу було навмисним.

Польща Міноборони дрони Росія дипломатія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації