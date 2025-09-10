У Білорусі спробували виправдати порушення польського кордону російськими дронами

Перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко. Фото: кадр з відео

Перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко спробував виправдати порушення польського кордону російськими дронами. За його словами, безпілотники нібито збилися з траєкторії через роботу радіоелектронної боротьби.

Про це Павло Муравейко сказав у зверненні у середу, 10 вересня.

Читайте також:

Російські дрони в Польщі

"Під час нічного взаємного обміну ударами безпілотними літальними апаратами між РФ та Україною, черговими силами і засобами протиповітряної оборони Республіки Білорусь, постійно відстежувалися безпілотні літальні апарати, які втратили курс в результаті впливу засобів радіоелектронної боротьби сторін", — заявив Муравейко.

Він стверджує, що частину дронів було знищено силами ППО Білорусі. За його словами, країна обмінювалася інформацією з Польщею та Литвою. Муравейко каже, що це дозволило польській стороні відреагувати на БпЛА, піднявши в повітря чергові сили.

Крім того, він стверджує, що Польща також інформувала Білорусь про наближення до кордону "неопізнаних літальних апаратів" з території України.

"Республіка Білорусь і надалі продовжить реалізацію своїх зобов'язань в рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії", — додав перший заступник міністра оборони Білорусі.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що немає підтвердження, що атака російських БпЛА у Польщі була навмисною.

Водночас Defense Express писало, що Росія, ймовірно, готувала атаки на Польщу ще з липня.