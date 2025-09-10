Відео
Головна Новини дня Підтверджень немає — у Литві зробили заяву про дрони РФ у Польщі

Підтверджень немає — у Литві зробили заяву про дрони РФ у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:12
Польща — у Литві висловились про атаку дронів 10 вересня
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його країна не має підтвердження, що вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня було навмисним. Водночас він заявив, що ніхто не в безпеці в жодному місці.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Що кажуть в Литві про дрони РФ в Польщі

Будріс заявив, що ситуації з російськими дронами на території Польщі можуть перерости в ескалацію. За його словами, це призведе до "взаємного застосування військової сили".

"Тут ніхто не в безпеці, ніхто не в безпеці в регіоні, ніхто не в безпеці в Європі і в Альянсі, тому що ці інциденти дуже близькі до ситуацій, коли все може перерости в ескалацію", — сказав міністр.

Він додав, що Литва зацікавлена, можливо, "більше за усіх" в уникненні таких ситуацій. Також країна не хоче застосувати військову силу. 

Водночас Кястутіс Будріс наголосив, що Литва не отримала підтвердження того, що вторгнення російського безпілотника в Польщу було навмисним.

"В інтересах усіх, зокрема й Росії, уникнути цього", — сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, Defense Express повідомило, що РФ давно готувала атаку на Польщу. Це готувалося ще з липня. 

Водночас Дональд Туск просить НАТО застосувати четверту статтю. За його словами, країні необхідно більше, ніж вираження солідарності.

Польща Литва НАТО обстріли дрони атака
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
