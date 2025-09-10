Польша — в Литве высказались об атаке дронов 10 сентября

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не имеет подтверждения, что вторжение российских дронов в Польшу 10 сентября было преднамеренным. В то же время он заявил, что никто не в безопасности ни в одном месте.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что говорят в Литве о дронах РФ в Польше

Будрис заявил, что ситуации с российскими дронами на территории Польши могут перерасти в эскалацию. По его словам, это приведет к "взаимному применению военной силы".

"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", — сказал министр.

Он добавил, что Литва заинтересована, возможно, "больше всех" в избежании таких ситуаций. Также страна не хочет применить военную силу.

В то же время Кястутис Будрис подчеркнул, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российского беспилотника в Польшу было преднамеренным.

"В интересах всех, в том числе и России, избежать этого", — сказал глава МИД.

Напомним, Defense Express сообщило, что РФ давно готовила атаку на Польшу. Это готовилось еще с июля.

В то же время Дональд Туск просит НАТО применить четвертую статью. По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.