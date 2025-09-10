Польша — в Литве высказались об атаке дронов 10 сентября

Подтверждений нет — в Литве сделали заявление о БпЛА РФ в Польше
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не имеет подтверждения, что вторжение российских дронов в Польшу 10 сентября было преднамеренным. В то же время он заявил, что никто не в безопасности ни в одном месте.
Об этом сообщает Reuters.
Что говорят в Литве о дронах РФ в Польше
Будрис заявил, что ситуации с российскими дронами на территории Польши могут перерасти в эскалацию. По его словам, это приведет к "взаимному применению военной силы".
"Здесь никто не в безопасности, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и в Альянсе, потому что эти инциденты очень близки к ситуациям, когда все может перерасти в эскалацию", — сказал министр.
Он добавил, что Литва заинтересована, возможно, "больше всех" в избежании таких ситуаций. Также страна не хочет применить военную силу.
В то же время Кястутис Будрис подчеркнул, что Литва не получила подтверждения того, что вторжение российского беспилотника в Польшу было преднамеренным.
"В интересах всех, в том числе и России, избежать этого", — сказал глава МИД.
Напомним, Defense Express сообщило, что РФ давно готовила атаку на Польшу. Это готовилось еще с июля.
В то же время Дональд Туск просит НАТО применить четвертую статью. По его словам, стране необходимо больше, чем выражение солидарности.
