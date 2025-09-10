В Беларуси попытались оправдать нарушение польской границы российскими дронами

Первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко. Фото: кадр из видео

Первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко попытался оправдать нарушение польской границы российскими дронами. По его словам, беспилотники якобы сбились с траектории из-за работы радиоэлектронной борьбы.

Об этом Павел Муравейко сказал в обращении в среду, 10 сентября.

"Во время ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между РФ и Украиной, дежурными силами и средствами противовоздушной обороны Республики Беларусь, постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, которые потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон", — заявил Муравейко.

Он утверждает, что часть дронов была уничтожена силами ПВО Беларуси. По его словам, страна обменивалась информацией с Польшей и Литвой. Муравейко говорит, что это позволило польской стороне отреагировать на БпЛА, подняв в воздух дежурные силы.

Кроме того, он утверждает, что Польша также информировала Беларусь о приближении к границе "неопознанных летательных аппаратов" с территории Украины

"Республика Беларусь и в дальнейшем продолжит реализацию своих обязательств в рамках обмена информацией о воздушной обстановке с Республикой Польша и странами Балтии", — добавил первый заместитель министра обороны Беларуси.

Напомним, глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что нет подтверждения, что атака российских БпЛА в Польше была преднамеренной.

В то же время Defense Express писало, что Россия, вероятно, готовила атаки на Польшу еще с июля.