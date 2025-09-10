Видео
Рютте назвал "успешной" реакцию НАТО на дроны РФ в Польше

Рютте назвал "успешной" реакцию НАТО на дроны РФ в Польше

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 15:00
Реакция Рютте на дроновую атаку РФ на Польшу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал первое заявление после того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября. В частности, он назвал "успешной" реакцию НАТО на атаку дронов РФ.

Об этом информирует The Guardian в среду, 10 сентября.

Реклама
Читайте также:

Реакция Марка Рютте на российские дроны в Польше

Генсек НАТО Рютте заявил, что сейчас "полная оценка инцидента продолжается". В то же время он отметил, что, "независимо от того, было ли это намеренно, это абсолютно безрассудно и абсолютно опасно".

"Мое послание Путину четкое: прекратите войну в Украине, прекратите эскалацию войны, которую он сейчас фактически ведет против невинных гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", — прокомментировал сегодняшнюю дроновую атаку РФ на Польшу Рютте.

Кроме того, генсек сказал, что считает реакцию на атаку дронов РФ "очень успешной".

"Мы всегда должны быть на шаг впереди, но я думаю, что вчерашний вечер показал, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая, конечно, ее воздушное пространство", — подчеркнул генсек НАТО.

Недавно стало известно, что после атаки РФ в ночь на 10 сентября в Польше нашли не только дроны, но и обломки ракеты.

Также сообщалось, что дроновые атаки на Польшу Россия готовила уже давно.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
