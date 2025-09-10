Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рютте назвав "успішною" реакцію НАТО на дрони РФ у Польщі

Рютте назвав "успішною" реакцію НАТО на дрони РФ у Польщі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 15:00
Реакція Рютте на дронову атаку РФ на Польщу
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив першу заяву після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Зокрема, він назвав "успішною" реакцію НАТО на атаку дронів РФ.

Про це інформує The Guardian у середу, 10 вересня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Марка Рютте на російські дрони у Польщі 

Генсек НАТО Рютте заявив, що наразі "повна оцінка інциденту триває". Водночас він зазначив, що, "незалежно від того, чи було це навмисно, це абсолютно безрозсудно й абсолютно небезпечно".

"Моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", — прокоментував сьогоднішню дронову атаку РФ на Польщу Рютте.

Крім того, генсек сказав, що вважає реакцію на атаку дронів РФ "дуже успішною".

"Ми завжди маємо бути на крок попереду, але я думаю, що вчорашній вечір показав, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи, звичайно, її повітряний простір", — наголосив генсек НАТО.

Нещодавно стало відомо, що після атаки РФ в ніч проти 10 вересня у Польщі знайшли не лише дрони, але й уламки ракети.

Також повідомлялося, що дронові атаки на Польщу Росія готувала вже давно.

Польща НАТО обстріли дрони Марк Рютте Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації