Реакція Рютте на дронову атаку РФ на Польщу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив першу заяву після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня. Зокрема, він назвав "успішною" реакцію НАТО на атаку дронів РФ.

Про це інформує The Guardian у середу, 10 вересня.

Реакція Марка Рютте на російські дрони у Польщі

Генсек НАТО Рютте заявив, що наразі "повна оцінка інциденту триває". Водночас він зазначив, що, "незалежно від того, чи було це навмисно, це абсолютно безрозсудно й абсолютно небезпечно".

"Моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично веде проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні та що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", — прокоментував сьогоднішню дронову атаку РФ на Польщу Рютте.

Крім того, генсек сказав, що вважає реакцію на атаку дронів РФ "дуже успішною".

"Ми завжди маємо бути на крок попереду, але я думаю, що вчорашній вечір показав, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи, звичайно, її повітряний простір", — наголосив генсек НАТО.

Нещодавно стало відомо, що після атаки РФ в ніч проти 10 вересня у Польщі знайшли не лише дрони, але й уламки ракети.

Також повідомлялося, що дронові атаки на Польщу Росія готувала вже давно.